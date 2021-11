Couple en délire Théâtre du Sphinx, 17 décembre 2021, Nantes.

2021-12-17

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 15 € / 12 € / 8 € (hors frais de location éventuels)Réveillons 24 et 31 décembre 2021 : 30 € / 25 €St-Valentin 14 février 2022 : 20 € / 15 €Réservations : – theatredusphinx.com- www.billetreduc.com- billetterie.webgazelle.netContact : contact@theatredusphinx.com

Comédie. Trois histoires de couples presque ordinaires qui tournent au doux délire ! Entre la goutte d’eau qui fait déborder le vase, le besoin de pimenter le quotidien et le cabotinage et l’envie irrépressible de régler ses discordes en pleine répétition, le couple se joue de lui même ! Une comédie folle et absurde entre jeu et vérité, où on ne sait plus trop où on en est . Et eux non plus d’ailleurs ! Amour, disputes, mauvaises foi, petites lâchetés et remises en questions, oui, le couple a toujours besoin d’un 2nd souffle ! Une comédie à tiroirs débordante d’énergie et pleine de vivacité et d’esprit ! Artistes : Julie Toublanc , Sebastien Del Puerto, Christèle Guéry/Lélio Bernard, Sébastien Besseau/ Katia AbbateMise en scène : Christèle Guéry Durée : 1h15

Théâtre du Sphinx adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/