du vendredi 11 février 2022 au dimanche 13 février 2022 à Escalier du rire

**Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se chercher. De leur rencontre jusqu’à un accouchement mémorable dans le salon !** Ce spectacle tout public rempli d’énergie met en scène un couple composé de la charmante mais néanmoins cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme enfant tout en mimiques et monté sur pile électrique avec qui tout prend des proportions démesurées. De leur rencontre dans un jardin public jusqu’à un mémorable accouchement dans le salon en passant par le premier rendez vous et d’autres péripéties, ce duo d’acteurs vous emmèneront dans leur folie burlesque et vous prouverons bien que quitte à s’aimer autant que ce soit drôle !

17€ (TR 15€)

Un comédie ill Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:00:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00;2022-02-13T15:00:00 2022-02-13T16:30:00

