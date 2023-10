36ème Foire à la Brocante des Gueux Coupiac, 4 août 2024, Coupiac.

Coupiac,Aveyron

L’évènement incontournable, c’est la 36ème édition de la Foire à la Brocante des Gueux et toujours le 1er weekend d’août ! Durant une journée toutes les rues du village sont investies par les exposants et les brocanteurs..

2024-08-04 fin : 2024-08-04 . .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie



The 36th edition of the Foire à la Brocante des Gueux is a not-to-be-missed event, and always takes place on the 1st weekend of August! For one day, the village streets are taken over by exhibitors and second-hand dealers.

La 36ª edición de la Feria de la Brocante de Gueux es una cita ineludible que siempre tiene lugar el primer fin de semana de agosto Expositores y vendedores de segunda mano toman las calles del pueblo durante todo un día.

Das unumgängliche Ereignis ist die 36. Ausgabe der Foire à la Brocante des Gueux (Trödelmarkt) und zwar immer am ersten Augustwochenende! Einen Tag lang sind alle Straßen des Dorfes von Ausstellern und Trödlern bevölkert.

Mise à jour le 2023-08-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT