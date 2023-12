Rando VTT VAE :Téléthon 2023 Coupiac, 1 décembre 2023, Coupiac.

Coupiac,Aveyron

Nous venons de finaliser un itinéraire…..40kms de sentiers roulants, moins roulants et parfois très techniques…Que du Bonheur pour les Pros du VTT..!!!.

We have just finalized an itinerary…..40kms of rolling, less rolling and sometimes very technical trails…What Happiness for the mountain bike Pros..!!!!!

Acabamos de ultimar una ruta…..40kms de senderos ondulados, menos ondulados y a veces muy técnicos… Un verdadero placer para los ciclistas de montaña profesionales…!!!!

Wir haben gerade eine Route…..40kms von rollenden, weniger rollenden und manchmal sehr technischen Pfaden fertiggestellt…Que du Bonheur pour les Pros du VTT…!!!

