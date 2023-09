Journée Souvenir « Enduro de Coupiac Coupiac, 22 octobre 2023, Coupiac.

Coupiac,Aveyron

Vous avez participé à l’organisation des Enduros de Coupiac/Durenque, vous êtes cordialement invités à cette Journée Mémoire et pour les autres vous êtes bienvenu.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie



If you were involved in organizing the Coupiac/Durenque Enduros, you are cordially invited to this Memory Day, and others are welcome to attend

Si usted participó en la organización del Enduro de Coupiac/Durenque, está cordialmente invitado a este Día del Recuerdo, y los demás son bienvenidos

Sie haben an der Organisation der Enduros von Coupiac/Durenque teilgenommen, Sie sind herzlich zu diesem Gedenktag eingeladen und auch alle anderen sind herzlich willkommen

Mise à jour le 2023-09-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT