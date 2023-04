35ème Foire à la Brocante des Gueux, 6 août 2023, Coupiac.

L’évènement incontournable, c’est la 35ème édition de la Foire à la Brocante des Gueux et toujours le 1er weekend d’août ! Durant une journée toutes les rues du village sont investies par les exposants et les brocanteurs..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie



The unavoidable event, it is the 35th edition of the Fair with the Brocante of the Gueux and always the 1st weekend of August! During one day all the streets of the village are invested by the exhibitors and the secondhand tradesmen.

La cita ineludible es la 35ª edición de la Foire à la Brocante des Gueux, ¡y siempre el primer fin de semana de agosto! Durante un día, todas las calles del pueblo se ven invadidas por los expositores y los comerciantes de segunda mano.

Das unumgängliche Ereignis ist die 35. Ausgabe der Foire à la Brocante des Gueux (Trödelmarkt) und zwar immer am ersten Augustwochenende! Einen Tag lang sind alle Straßen des Dorfes von Ausstellern und Trödlern bevölkert.

Mise à jour le 2023-02-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT