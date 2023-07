Cet évènement est passé Exposition Benoit Basset Coupiac Catégories d’Évènement: Aveyron

Coupiac Exposition Benoit Basset Coupiac, 2 juillet 2023, Coupiac. Coupiac,Aveyron Venez découvrir l’exposition temporaire de Benoît Basset : un univers terre à terre, gourmand, sensuel !.

Come and discover Benoît Basset's temporary exhibition: a down-to-earth, gourmet, sensual universe! Venga a descubrir la exposición temporal de Benoît Basset: un mundo realista, gastronómico y sensual Entdecken Sie die Sonderausstellung von Benoît Basset: eine bodenständige, genussvolle, sinnliche Welt!

