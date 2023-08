Journées européennes du Patrimoine 2023 au Manoir de Coupesarte Coupesarte Mézidon Vallée d’Auge, 16 septembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Ouverture exceptionnelle du manoir de Coupesarte à des visites guidées intérieures et extérieures, lors des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre prochains.

Visite guidée intérieure par groupe de 10 personnes toutes les 30 minutes

Visite extérieure : par groupe de 30 personnes, guidée et/ou libre

LE MANOIR NE DISPOSE PAR D’ACCÈS POUR LES PERSONNES À MOBILITE RÉDUITE.

visite gratuite.

Samedi 2023-09-16 08:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Coupesarte Manoir de Coupesarte

Mézidon Vallée d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Coupesarte manor house will be open for guided interior and exterior tours on September 16 and 17.

Guided interior tours for groups of 10 every 30 minutes

Outdoor tour: in groups of 30, guided and/or self-guided

THE MANOR DOES NOT HAVE ACCESS FOR THE DISABLED.

free admission

La casa solariega de Coupesarte estará abierta a visitas guiadas interiores y exteriores durante las Jornadas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre.

Visitas guiadas al interior para grupos de 10 personas cada 30 minutos

Visita exterior: en grupos de 30 personas, guiada y/o autoguiada

EL PALACETE NO DISPONE DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

visita libre

Ausnahmsweise Öffnung des Herrenhauses Coupesarte für Innen- und Außenführungen während der Tage des Kulturerbes am 16. und 17. September.

Innenbesichtigung mit Führung: Gruppen von 10 Personen alle 30 Minuten

Außenbesichtigung: pro Gruppe von 30 Personen, Führung und/oder freie Besichtigung

DAS MANOIR VERFÜGT NICHT ÜBER EINEN ZUGANG FÜR PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT.

kostenlose Besichtigung

