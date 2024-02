Coupes Moto Légende Prenois, samedi 25 mai 2024.

Coupes Moto Légende Prenois Côte-d’Or

Cette année encore, nous vous garantissons la présence de pilotes exceptionnels, ils accepteront avec plaisir selfies, poignées de mains et séances d’autographes.

Les Coupes Moto Légende ce sont aussi des expositions à thème qui abritent dans le paddock des motos exceptionnelles, une pitlane et des écuries de grands prix accessibles au public, un village regroupant plus de 85 clubs, un marché de professionnels et une grande bourse aux pièces détachées dans une ambiance festive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Circuit Dijon-Prenois

Prenois 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Coupes Moto Légende Prenois a été mis à jour le 2024-02-09 par COORDINATION CÔTE-D’OR