COUPES MOTO LÉGENDE 2023 CIRCUIT DE DIJON-PRENOIS, 28 mai 2023, PRENOIS.

Gratuit pour les moins de 14 ans LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT DE MOTOS EN EUROPE !1 300 pilotes – 19 h de piste – 12 catégories – 2 jours d’animationsTout au long du week-end des 27 et 28 mai 2023, ce seront plus de 1 300 motards qui feront le spectacle sur le très beau circuit de Dijon-Prenois (21) : vrombissements de moteurs, fumées, combinaisons en cuir, tenue d’époque pour ceux qui roulent en ancienne, vitesse et courbes maitrisées… Bref, les pilotes assurent le show !Nous vous garantissons la présence de pilotes exceptionnels. Ils accepteront avec plaisir selfies, poignées de mains et séances d’autographes.Les Coupes Moto Légende ce sont aussi des expositions à thème qui abritent dans le paddock des motos exceptionnelles, une pit lane et des écuries de grands prix accessibles au public, un village regroupant plus de 85 clubs, un marché de professionnels et une grande bourse aux pièces détachées dans une ambiance festive.HORAIRES• Samedi 27 mai 2023 et dimanche 28 mai 2023 de 8h à 19h.

