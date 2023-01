Coupes d’Europe de ski alpin Dames Châtel Châtel Châtel Tourisme Catégories d’Évènement: Châtel

2023-01-30 – 2023-02-03

La station de Châtel accueille des coupes d'Europe de ski alpin dames de Descente et Super G pour les skieuses des catégories U18, U21 et U30 (âgées de 16 à 30 ans) qui viendront de toute l'Europe pour s'affronter sur nos pistes !

secretariat@skiclubchatel.fr +33 4 50 73 26 67 https://www.skiclubchatel.fr/

Linga 1 et 2 353 route de Pré la Joux Châtel

