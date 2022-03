Couperin : Leçons de Ténèbres Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Couperin : Leçons de Ténèbres Chapelle royale, 15 avril 2022, Versailles. Couperin : Leçons de Ténèbres

Chapelle royale, le vendredi 15 avril à 20:00

En cette fin du règne de Louis XIV, la France est une terre de piété, mais aussi d’italianisme dans la musique, y compris religieuse. Aussi les émois composés par Couperin pour ses chanteuses sont-ils si dramatiques qu’on les croirait issus de l’opéra… Vocalité et spiritualité y sont combinées avec art, témoignant du raffinement du beau chant français pratiqué aussi bien dans les salons et les théâtres que dans les lieux de culte.

Sur réservation

Les trois leçons conservées de François Couperin sont écrites pour le Mercredi Saint, et représentent l’un des sommets de l’art sacré français du début du XVIIIe siècle. Chapelle royale Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle royale Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Chapelle royale Versailles Departement Yvelines

Chapelle royale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Couperin : Leçons de Ténèbres Chapelle royale 2022-04-15 was last modified: by Couperin : Leçons de Ténèbres Chapelle royale Chapelle royale 15 avril 2022 Chapelle royale Versailles Versailles

Versailles Yvelines