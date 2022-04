COUPE VALISO Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

COUPE VALISO Verdun, 5 juin 2022, Verdun. COUPE VALISO Verdun

2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Verdun Meuse Verdun 3 EUR Coupe Valiso organisée par le shotokan Karaté club de Verdun, avec compétition kata le matin, et kumite l’après midi. +33 6 16 98 21 44 © Shotokan Karaté club de verdun

Verdun

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

COUPE VALISO Verdun 2022-06-05 was last modified: by COUPE VALISO Verdun Verdun 5 juin 2022 Meuse verdun

Verdun Meuse