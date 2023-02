Coupe régionale Foot Fauteuil Electrique BaraquevilleBalma OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI Catégories d’Évènement: Aveyron

Baraqueville Balma

Coupe régionale Foot Fauteuil Electrique, 11 mars 2023, BaraquevilleBalma OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI . Coupe régionale Foot Fauteuil Electrique Baraqueville Aveyron Balma

2023-03-11 – 2023-03-11 Baraqueville

Aveyron Balma Haute-Garonne Balma Venez encourager les sportifs ! Mairie de Baraqueville

Baraqueville Balma

dernière mise à jour : 2023-02-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Baraqueville Balma Autres Lieu Baraqueville Balma Adresse Baraqueville Aveyron OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI Balma Ville BaraquevilleBalma OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI lieuville Baraqueville Balma Departement Aveyron

Baraqueville Balma BaraquevilleBalma OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baraquevillebalma office de tourisme pays segali /

Coupe régionale Foot Fauteuil Electrique 2023-03-11 was last modified: by Coupe régionale Foot Fauteuil Electrique Baraqueville Balma 11 mars 2023 Aveyron Baraqueville Baraqueville Aveyron OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI

BaraquevilleBalma OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI Aveyron