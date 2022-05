Coupe Régionale d’escalade U et U14 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Coupe Régionale d'escalade U et U14 Monistrol-sur-Loire, 18 juin 2022, Monistrol-sur-Loire.

2022-06-18 – 2022-06-19

Le club Monistrol verticale est heureux d'accueillir le championnat régional U12/U14 au hall des sports du Monteil. Cet évènement majeur regroupe les meilleurs grimpeurs de la région , cette compétition est qualificatif pour le championnat de France. +33 6 95 47 89 52 http://www.monistrolverticale.com/

