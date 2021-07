Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Coupe Noyau (badamier) Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Bruno s’est construit un casse noyau de badamier mais souhaiterait de l’aide pour l’améliorer voir le motoriser! Ces rencontres serviront autant de temps d’échanges que pour la co-construction. Venez nombreux dès la première session, le mardi 13 juillet 2021, à partir de 13h30, pour rencontrer ce passionné et vous lancer dans une belle aventure! Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ ADHÉSION OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AUX ATELIERS ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées, Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et email en MP ou à [lowtechpei@ekopratik.fr](mailto:lowtechpei@ekopratik.fr) Atelier à Récup’R – 12 avenue Grand Piton, Cambaie Amélioration et motorisation d’un coupe noyau de badamier artisanal Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

2021-07-13T13:30:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-20T13:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-27T13:30:00 2021-07-27T16:30:00;2021-08-03T13:30:00 2021-08-03T16:30:00

