Coupe Nationale Espoirs de Para-Football à 7 adapté
—————————————————
La coupe Nationale Espoirs de Para-Football à 7 adapté prend ses quartiers à Colomiers ;
* Mercredi 30 mars – 9h à 18h
* Jeudi 31 mars – 9h à 12h30

Mairie de Colomiers
1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers
Plein Centre
Haute-Garonne

