Plage du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor

Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Régate réservée aux 7/17 ans

Inscriptions à l’école de voile ou sur le site internet du club nautique

Remise des Prix autour d’un apéro parents/enfants à 18h, à la Maison de la Mer, en présence de l’auteure Dominique de Saint Mars. http://cn-saintjacut.com/ Régate réservée aux 7/17 ans

