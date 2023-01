Coupe Internationale d’été Optimist Perros-Guirec, 15 juillet 2023, Perros-Guirec .

Coupe Internationale d’été Optimist

Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2023-07-15 – 2023-07-21

Perros-Guirec

Côtes-d’Armor

La Coupe Internationale d’Été se tiendra à Perros-Guirec, plage de Trestraou.

20 ans après la dernière Coupe Internationale d’été, ce sont 400 à 600 Optmist qui sont attendus sur l’eau. C’est l’un des plus grands rassemblements de voile en France, et la plus grosse compétition à la portée des enfants (8-14 ans). Plus de 400 jeunes compétiteurs français et étrangers sont attendus pour une semaine de régates, plus de 2 000 personnes en tout (régatiers, encadrement, supporters…) devraient être présentes.

Au programme, outre les régates et le raid, de nombreuses animations sont également prévues à terre pour ce qui constitue une véritable fête de la l’Optimist.

+33 2 96 49 81 21

dernière mise à jour : 2023-01-17 par