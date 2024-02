Coupe internationale des Pyrénées Canoe kayak slalom av de l’Yser Bizanos, dimanche 17 mars 2024.

Coupe internationale des Pyrénées Canoe kayak slalom av de l’Yser Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous les 16 et 17 mars 2024 au Parc Aquasports Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées pour la Coupe Internationale des Pyrénées.

La « PyCup » est une compétition de Canoë-Kayak Slalom qui rassemble l’élite mondiale et la jeunesse française et espagnole.

Venez nombreuses et nombreux soutenir nos athlètes ! (Entrée gratuite) 0 0 EUR.

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

av de l’Yser Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Coupe internationale des Pyrénées Canoe kayak slalom Bizanos a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Pau