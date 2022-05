Coupe internationale des Pyrénées Canoë-Kayak Slalom

Coupe internationale des Pyrénées Canoë-Kayak Slalom, 8 mai 2022, . Coupe internationale des Pyrénées Canoë-Kayak Slalom

2022-05-08 08:30:00 – 2022-05-08 16:30:00 Au programme : Demi-finales et finales Slalom, Slalom Extrême

08:30 | 09:40 ½ finale Kayak

09:55 | 11:00 ½ finale Canoë

11:30 | 12:30 Finales Kayak puis Canoë

13:30 | 13:45 Podiums Slalom

14:00 | 16:30 Slalom Extrême

16:30 | 16:45 Podiums Slalom Extrême Au programme : Demi-finales et finales Slalom, Slalom Extrême

