Coupe internationale des Pyrénées Canoë-Kayak Slalom
Coupe internationale des Pyrénées Canoë-Kayak Slalom, 8 mai 2022, .
Coupe internationale des Pyrénées Canoë-Kayak Slalom
2022-05-08 08:30:00 – 2022-05-08 16:30:00
Au programme : Demi-finales et finales Slalom, Slalom Extrême
08:30 | 09:40 ½ finale Kayak
09:55 | 11:00 ½ finale Canoë
11:30 | 12:30 Finales Kayak puis Canoë
13:30 | 13:45 Podiums Slalom
14:00 | 16:30 Slalom Extrême
16:30 | 16:45 Podiums Slalom Extrême
Au programme : Demi-finales et finales Slalom, Slalom Extrême
08:30 | 09:40 ½ finale Kayak
09:55 | 11:00 ½ finale Canoë
11:30 | 12:30 Finales Kayak puis Canoë
13:30 | 13:45 Podiums Slalom
14:00 | 16:30 Slalom Extrême
16:30 | 16:45 Podiums Slalom Extrême
Au programme : Demi-finales et finales Slalom, Slalom Extrême
08:30 | 09:40 ½ finale Kayak
09:55 | 11:00 ½ finale Canoë
11:30 | 12:30 Finales Kayak puis Canoë
13:30 | 13:45 Podiums Slalom
14:00 | 16:30 Slalom Extrême
16:30 | 16:45 Podiums Slalom Extrême
dernière mise à jour : 2022-04-21 par