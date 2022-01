Coupe Florio – Balade touristique Quintin, 10 septembre 2022, Quintin.

Coupe Florio – Balade touristique Quintin

2022-09-10 08:00:00 – 2022-09-10 22:00:00

Quintin Côtes d’Armor

La Coupe Florio , un événement de grande envergure, inscrit dans l’histoire de la ville de Saint-Brieuc. La première édition, en 1927 avait marqué toutes les mémoires. Depuis, 2011, la Coupe Florio a repris la route à Saint-Brieuc. Cette année encore, profitez de trois jours qui feront le bonheur des amateurs d’automobiles.

8h – 9h15 : accueil sur les lieux de départ des trois circuits – Saint-Quay-Portrieux (Ouest), Quintin (Sud) et Plœuc-l’Hermitage (Est).

9h30 : départ sur les 3 circuits.

12h30 – 13h30 : arrivée des véhicules au Parc des Promenades et dans les rues piétonnes de Saint-Brieuc.

15h : contrôle technique au Parc des Promenades des véhicules engagés pour la Montée historique de la Coupe Florio.

18h : fin de l’exposition des véhicules du Rallye et du contrôle technique.

20h : soirée de Gala sur invitation au Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc.

La Coupe Florio , un événement de grande envergure, inscrit dans l’histoire de la ville de Saint-Brieuc. La première édition, en 1927 avait marqué toutes les mémoires. Depuis, 2011, la Coupe Florio a repris la route à Saint-Brieuc. Cette année encore, profitez de trois jours qui feront le bonheur des amateurs d’automobiles.

8h – 9h15 : accueil sur les lieux de départ des trois circuits – Saint-Quay-Portrieux (Ouest), Quintin (Sud) et Plœuc-l’Hermitage (Est).

9h30 : départ sur les 3 circuits.

12h30 – 13h30 : arrivée des véhicules au Parc des Promenades et dans les rues piétonnes de Saint-Brieuc.

15h : contrôle technique au Parc des Promenades des véhicules engagés pour la Montée historique de la Coupe Florio.

18h : fin de l’exposition des véhicules du Rallye et du contrôle technique.

20h : soirée de Gala sur invitation au Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc.

Quintin

dernière mise à jour : 2022-01-18 par