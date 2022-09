Coupe du Pro Magny-Cours Magny-Cours Catégories d’évènement: Magny-Cours

Nièvre

Coupe du Pro Magny-Cours, 2 octobre 2022, Magny-Cours. Coupe du Pro

Golf Public du Nivernais Magny-Cours Nièvre

2022-10-02 – 2022-10-02 Magny-Cours

Nièvre 15 EUR Le Lion Club Nevers Doyen organise la Coupe du Pro au profit de l’association Enfants Cancers Santé, avec la participation d’Aurélien Gruzon.

Départ à 10h. +33 3 86 58 04 04 Magny-Cours

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Magny-Cours, Nièvre Autres Lieu Magny-Cours Adresse Golf Public du Nivernais Magny-Cours Nièvre Ville Magny-Cours lieuville Magny-Cours Departement Nièvre

Magny-Cours Magny-Cours Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-cours/

Coupe du Pro Magny-Cours 2022-10-02 was last modified: by Coupe du Pro Magny-Cours Magny-Cours 2 octobre 2022 Golf Public du Nivernais Magny-Cours Nièvre Magny-Cours nièvre

Magny-Cours Nièvre