COUPE DU MUSCAT

COUPE DU MUSCAT, 13 août 2022, . COUPE DU MUSCAT



2022-08-13 – 2022-08-13 Organisé par l’APPF.

Régate ouverte à tous les navigateurs de bateaux habitables.

Inscription au local APPF, avenueVauban, de 9h à 11h. +33 4 67 77 97 10 Organisé par l’APPF.

Régate ouverte à tous les navigateurs de bateaux habitables.

Inscription au local APPF, avenueVauban, de 9h à 11h. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville