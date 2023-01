Coupe du monde épée dames juniors Beauvais, 18 février 2023, Beauvais .

Coupe du monde épée dames juniors

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-19 18:30:00

5 5 Epreuve de coupe du monde d’épée dames juniors qui va réunir plus de 100 tireuses pour une épreuve en individuel le samedi et une quinzaine d’équipe le dimanche.

Finales le samedi à partir de 17h et le dimanche à partir de 15h

