Coupe du Monde du Cyclo-Cross La Hague, 16 janvier 2022, La Hague.

Coupe du Monde du Cyclo-Cross La Hague

2022-01-16 09:30:00 09:30:00 – 2022-01-16

La Hague Manche

Pour la saison 2021/2022, la Coupe du Monde se disputera en 16 manches réparties dans 7 pays différents : États-Unis (3 manches) ; Belgique (6 manches) ; République Tchèque (1 manche) ; Pays-Bas (2 manches) ; France (2 manches) ; Espagne (1 manche) ; Angleterre (1 manche).

La Coupe du Monde rassemble environ 350 coureurs en provenance d’une quinzaine de pays différents.

En France, les villes de Besançon et Flamanville sont les sites retenus pour l’organisation des 2 manches de Coupe du Monde pour cette saison.

10 000 visiteurs sont attendus à Flamanville.

PROGRAMME

j-1

12:30 – 14:00 Inspection du parcours UCI

14:00 – 16:00 Entraînement officiel

16:00 – 17:00 Confirmation des coureurs

17:15 – 17:45 Réunion des Team Managers

Jour j de la course

08:45 – 09:25 Entraînement officiel

09:45 – 10:30 Coupe du Monde UCI Cyclo-Cross, Course Hommes Juniors

10:45 – 11:45 Coupe du Monde UCI Cyclo-Cross, Course Femmes Juniors

11:45 – 13:00 Coupe du Monde UCI Cyclo-Cross, Course Hommes moins de 23 ans

Cérémonies protocolaires Hommes Juniors, Femmes Juniors et Hommes moins de 23 ans

13:00 – 13:40 Entraînement officiel Élite

13:40 – 15:00 Coupe du Monde UCI Cyclo-Cross, Course Femmes Élite

Cérémonie protocolaire Femmes Élite

15:05 – 16:30 Coupe du Monde UCI Cyclo-Cross, Course Hommes Élite

Cérémonie protocolaire Hommes Élite

BILLETERIE https://flamanville21.tickets.flandersclassics.be/selection

VIDEOS https://youtu.be/nZ79LZZhwJ0

INFOS PRATIQUES https://www.cyclocrossencotentin.fr/

La Hague

dernière mise à jour : 2021-11-27 par OT Cotentin – La Hague