Les meilleurs tireurs du monde se retrouveront en juin prochain au stade Charléty (13e) puis au Château de Vincennes pour l’événement phare de la discipline. Avis aux amateurs de tir à l’arc ! Pour la première fois, la Hyundai Archery World Cup – Paris 2022 s’installera sur deux sites : au stade Charléty (du 21 au 24 juin) pour la phase de qualification et les éliminatoires, puis dans la cour royale du Château de Vincennes (les 25 et 26 juin) pour les finales. Les archers auront la chance de s’affronter dans un haut lieu du patrimoine français, à quelques encablures de l’Institut national du sport (INSEP). Avec plus de 60 nations représentées, la France accueillera environ 500 athlètes et officiels pendant une semaine pour une compétition ouverte à 2 armes : arc classique (discipline olympique) avec un tir à 70m sur un blason de 122cm, et arc à poulies à 50m avec un blason de 80cm, sur 3 épreuves (individuel, équipe, équipe mixte). Cette étape européenne s’inscrit dans un circuit de tir à l’arc qui comprend 4 étapes et une finale réservée aux 8 meilleurs archers du classement des coupes du monde. Pays hôte, de 2021 à 2023, de la Coupe du monde, l’hexagone se prépare à un autre événement majeur : les Jeux olympiques de 2024, dont les épreuves de tir à l’arc se dérouleront sur l’esplanade des Invalides ! Château de Vincennes Avenue de Paris 94300 Vincennes Contact : http://www.archeryworldcup.paris/fr

