Coupe du Monde de saut à ski Courchevel, 6 août 2022, Courchevel.

2022-08-06 – 2022-08-07

Courchevel 73120 Les tremplins olympiques de Courchevel Le Praz accueillent l’élite du saut à ski pour une étape du Grand prix d’été.

Ce grand rendez-vous sportif constitue un événement des plus incontournables de l’été à Courchevel. +33 4 79 08 00 29 https://www.skijumping.worldcupcourchevel.com/ Tremplins Olympiques Courchevel Le Praz Courchevel

