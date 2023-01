Coupe du Monde de Rugby – Nouvelle-Zélande vs Italie Décines-Charpieu Décines-Charpieu Décines-Charpieu Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône

Coupe du Monde de Rugby – Nouvelle-Zélande vs Italie Décines-Charpieu, 29 septembre 2023, Décines-Charpieu Décines-Charpieu. Coupe du Monde de Rugby – Nouvelle-Zélande vs Italie 10 avenue Simone Veil Groupama Stadium Décines-Charpieu Rhône Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil

2023-09-29 – 2023-09-29 21:00:00 21:00:00

Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil

Décines-Charpieu

Rhône Décines-Charpieu Rencontre au sommet pour ce troisième match de la Coupe du Monde de Rugby à Lyon entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie ! https://activation.ol.fr/rwc23 Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil Décines-Charpieu

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Lieu Décines-Charpieu Adresse Décines-Charpieu Rhône Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil Ville Décines-Charpieu Décines-Charpieu lieuville Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil Décines-Charpieu Departement Rhône

Décines-Charpieu Décines-Charpieu Décines-Charpieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines-charpieu-decines-charpieu/

Coupe du Monde de Rugby – Nouvelle-Zélande vs Italie Décines-Charpieu 2023-09-29 was last modified: by Coupe du Monde de Rugby – Nouvelle-Zélande vs Italie Décines-Charpieu Décines-Charpieu 29 septembre 2023 10 avenue Simone Veil Groupama Stadium Décines-Charpieu Rhône Décines-Charpieu Décines-Charpieu, Rhône rhône

Décines-Charpieu Décines-Charpieu Rhône