Coupe du Monde de Rugby France 2023 Marseille 8e Arrondissement, 9 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Coupe du Monde de Rugby France 2023 Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

2023-09-09 17:45:00 – 2023-09-09 Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Samedi 9 septembre à 21h Angleterre – Argentine



Dimanche 10 septembre à 17:45: Afrique du Sud – Ecosse



Jeudi 21 septembre à 21h France – Afrique 1



Dimanche 1er octobre à 21h Afrique du Sud – Asie/Pacifique 1



Samedi 14 octobre à 17h vainqueur poule C – Second poule D



Dimanche 15 octobre à 17h vainqueur poule D – Second poule C

L’Orange Vélodrome accueillera des équipes exceptionnelles: l’Angleterre, l’Afrique du Sud, La France, l’Argentine, l’Ecosse…Le stade accueillera aussi 2 quarts de finale opposant les les premiers des poules C et D.

