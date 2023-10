Cet évènement est passé Coupe du monde de Rugby Digital Village Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 28 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

Le vendredi 27 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

Le vendredi 20 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

Le dimanche 15 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

Le dimanche 15 octobre 2023

de 17h00 à 19h00

Tout public. gratuit

Vivez l’Excitation de la Coupe du Monde de Rugby au Café du Village ! Vivez l’Excitation de la Coupe du Monde de Rugby au Café du Village ! Amateurs de rugby, préparez-vous à vivre une expérience épique au cœur de l’action ! La Coupe du Monde de Rugby est de retour, et il n’y a pas de meilleur endroit pour la regarder que le Café du Village.

‍ Dates Incontournables Du 8 Septembre au 28 Octobre, notre bar sera le point de rencontre ultime pour tous les fans de rugby.

Ne manquez pas un seul essai, une seule mêlée ou une seule pénalité ! – Samedi 14 octobre à 17h = Quarts de Finale : Galles – Argentine – Samedi 14 octobre à 21h = Quarts de Finale : Irlande – Nouvelle-Zélande – Dimanche 15 octobre à 17h = Quarts de Finale : Angleterre – Fidji – Dimanche 15 octobre à 21h = Quarts de Finale : France – Afrique du Sud – Vendredi 20 octobre à 21h = Demi-Finale – Samedi 21 octobre à 21h = Demi-Finale – Vendredi 27 octobre à 21h = Petite Finale Samedi 28 octobre à 21h = Finale !! Ambiance Incomparable Lorsque vous entrez chez nous, vous plongerez immédiatement dans une atmosphère électrique. Notre écran géant diffuse chaque match en qualité HD, vous offrant une vue rapprochée de l’action. Vous pouvez également profiter de notre sélection de bières artisanales et de cocktails spéciaux pour vous désaltérer tout au long du match. ‍ Délicieuse Cuisine Pour accompagner votre expérience rugby, notre chef a préparé un menu spécial avec des plats délicieux. De burgers savoureux aux ailes de poulet épicées, il y en a pour tous les goûts. Préparez-vous à une explosion de saveurs à chaque bouchée. ‍ Concours et Prix Nous croyons au pouvoir de la compétition, tout comme les équipes sur le terrain. Participez à nos concours de prédiction de scores pour gagner des prix incroyables à chaque match. Plus vous assistez à des matchs, plus vous avez de chances de gagner ! Réservez Votre Table Pour vous assurer d’avoir la meilleure place en ville pour chaque match, réservez votre table dès maintenant. Les places sont limitées, alors ne tardez pas ! Ne laissez pas passer cette occasion de vivre l’excitation de la Coupe du Monde de Rugby dans une atmosphère passionnée et conviviale. Rejoignez nous au Café du Village pour une célébration inoubliable du rugby mondial ! Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact : Contact@digital-village.fr

