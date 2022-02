Coupe du monde de rugby – Australie / Europe 1 Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Coupe du monde de rugby – Australie / Europe 1 Saint-Denis, 9 septembre 2022, Saint-Denis. Coupe du monde de rugby – Australie / Europe 1 Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

2022-09-09 – 2022-09-09 Stade de France Avenue Jules Rimet

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Dans la poule C, cet affrontement aura tout d’un match piège pour une Australie favorite sur le papier face à un outsider qui n’aura rien à perdre. https://www.rugbyworldcup.com/2023 Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

dernière mise à jour : 2021-07-24 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Stade de France Avenue Jules Rimet Ville Saint-Denis lieuville Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Coupe du monde de rugby – Australie / Europe 1 Saint-Denis 2022-09-09 was last modified: by Coupe du monde de rugby – Australie / Europe 1 Saint-Denis Saint-Denis 9 septembre 2022 saint-denis seine saint denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis