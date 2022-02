Coupe du monde de rugby 2023 Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Coupe du monde de rugby 2023 Saint-Étienne, 9 septembre 2022, Saint-Étienne. Coupe du monde de rugby 2023 Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne

2022-09-09 – 2022-09-09 Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard

Saint-Étienne Loire Saint-Étienne Quand on vous le dit que Saint-Etienne est une terre de sportifs, faites-nous confiance. Eh oui, Saint-Étienne a été sélectionné pour accueillir la Coupe du Monde de Rugby 2023, ou rugby world cup (RWC) pour les plus anglophones d’entre nous. https://www.rugbyworldcup.com/2023/ Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard Ville Saint-Étienne lieuville Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Coupe du monde de rugby 2023 Saint-Étienne 2022-09-09 was last modified: by Coupe du monde de rugby 2023 Saint-Étienne Saint-Étienne 9 septembre 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire