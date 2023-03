Coupe du Monde de Rugby 2023 : Japon / Argentine Stade de la Beaujoire Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Coupe du Monde de Rugby 2023 : Japon / Argentine Stade de la Beaujoire, 8 octobre 2023, Nantes. 2023-10-08

Horaire : 13:00

Gratuit : non Billetterie : tickets.rugbyworldcup.com Le stade de la Beaujoire à Nantes accueille 4 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023. – Samedi 16 septembre 2023 à 21h : Irlande / Tonga – Poule B- Samedi 30 septembre 2023 à 15h : Argentine / Chili – Poule D- Samedi 7 octobre 2023 à 15h : Pays de Galles / Géorgie – Poule C- Dimanche 8 octobre 2023 à 13h : Japon / Argentine – Poule D Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/actualites/2021/sports/coupe-du-monde-de-rugby-2023

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stade de la Beaujoire Adresse 330 Route de Saint Joseph Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Stade de la Beaujoire Nantes

Stade de la Beaujoire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Coupe du Monde de Rugby 2023 : Japon / Argentine Stade de la Beaujoire 2023-10-08 was last modified: by Coupe du Monde de Rugby 2023 : Japon / Argentine Stade de la Beaujoire Stade de la Beaujoire 8 octobre 2023 Nantes Stade de la Beaujoire Nantes

Nantes Loire-Atlantique