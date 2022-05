Coupe du monde de Horse-Ball – 1/2 finales, 19 août 2022, .

Coupe du monde de Horse-Ball – 1/2 finales

2022-08-19 12:00:00 12:00:00 – 2022-08-19 22:00:00 22:00:00

L’association Normandie Horse Show a l’honneur d’organiser la FIHB Horseball World Cup au Pôle Hippique de Saint-Lô du 15 au 20 août 2022.

Des équipes venues du monde entier se retrouveront pour disputer la Coupe du Monde de Horse-ball dans 4 catégories différentes : Pro Elite, Ladies, Under 21 et Under 16. Vous pourrez également encourager les jeunes cavaliers de la catégorie Under 10 qui s’affronteront pour le HORSE BALL CHALLENGE.

Saint-Lô se prépare à accueillir près de 300 joueurs et leurs chevaux, ainsi qu’un très large public qui viendra assister à un véritable spectacle sportif.

Dans une ambiance survoltée et empreinte de suspens, le Pôle Hippique sera plongé pendant 5 jours dans l’univers enflammé du Horse-Ball. Les équipes en compétitions n’auront qu’un seul objectif : remporter les plus prestigieux trophées de la discipline !

Au programme > Journée des demi-finales des Coupes du Monde Pro Elite, Ladies, Under 21, Under 16 & Challenge Under 10

