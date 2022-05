Coupe du monde Canoë-Kayak

Coupe du monde Canoë-Kayak, 25 août 2022, . Coupe du monde Canoë-Kayak

2022-08-25 – 2022-08-25 5 EUR Entrainement (gratuit): pgr en attente… Du 26 au 28 août au Stade d’Eaux Vives Parc Aquasports, c’est le rendez-vous sportif avant la rentrée ! Venez assister à la Coupe du Monde ICF de Canoë-Kayak Slalom et encouragez les 250 athlètes présents ! Venez aussi découvrir et participer aux nombreuses animations autour du développement durable, un axe fort des sports de nature ! Entrainement (gratuit): pgr en attente… Du 26 au 28 août au Stade d’Eaux Vives Parc Aquasports, c’est le rendez-vous sportif avant la rentrée ! Venez assister à la Coupe du Monde ICF de Canoë-Kayak Slalom et encouragez les 250 athlètes présents ! Venez aussi découvrir et participer aux nombreuses animations autour du développement durable, un axe fort des sports de nature ! Entrainement (gratuit): pgr en attente… Du 26 au 28 août au Stade d’Eaux Vives Parc Aquasports, c’est le rendez-vous sportif avant la rentrée ! Venez assister à la Coupe du Monde ICF de Canoë-Kayak Slalom et encouragez les 250 athlètes présents ! Venez aussi découvrir et participer aux nombreuses animations autour du développement durable, un axe fort des sports de nature ! dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville