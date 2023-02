Coupe du mardi gras Dinard Golf Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Coupe du mardi gras Dinard Golf, 25 février 2023, Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer. Coupe du mardi gras Boulevard de la Houle Dinard Golf Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dinard Golf Boulevard de la Houle

2023-02-25 – 2023-02-25

Dinard Golf Boulevard de la Houle

Saint-Briac-sur-Mer

Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer SCRAMBLE à 2 (1 adulte + 1 enfant) sur 9 trous. Inscription obligatoire.

Un goûter sera organisé après la compétition. dinardglof@dinardgolf.com +33 2 99 88 32 07 Dinard Golf Boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dinard Golf Boulevard de la Houle Ville Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer lieuville Dinard Golf Boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

Coupe du mardi gras Dinard Golf 2023-02-25 was last modified: by Coupe du mardi gras Dinard Golf Saint-Briac-sur-Mer 25 février 2023 Boulevard de la Houle Dinard Golf Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dinard Golf Saint-Briac-sur-Mer ille-et-vilaine Saint-Briac-sur-Mer, Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine