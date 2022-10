Coupe du Château – Tanlay Tanlay Tanlay Catégories d’évènement: Tanlay

Yonne Tanlay Le Château et le Golf de Tanlay organisent « La Coupe du Château » le Samedi 15 Octobre. Départ à partir de 9h, sur inscription avant le 20 septembre. golfduchateaudetanlay@orange.fr +33 3 86 75 72 92 Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay

