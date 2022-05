Coupe du Centre BMX Luisant Luisant Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Luisant

Coupe du Centre BMX Luisant, 15 mai 2022, Luisant. Coupe du Centre BMX Luisant

2022-05-15 – 2022-05-15

Luisant Eure-et-Loir Luisant Dimanche 15 mai, toute la journée, piste de BMX, stade Jean Bouin de Luisant : Coupe du Centre BMX. 5e manche. Près de 350 pilotes attendus. presidentluisantbmxclub@gmail.com Dimanche 15 mai, toute la journée, piste de BMX, stade Jean Bouin de Luisant : Coupe du Centre BMX. 5e manche. Près de 350 pilotes attendus. pexels

dernière mise à jour : 2022-05-05

