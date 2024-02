Coupe d’Or Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville, lundi 12 août 2024.

Coupe d'Or Barrière Deauville Polo Cup

S’il est un tournoi de polo illustre dans l’hexagone, c’est bien la Coupe d’Or qui clôture le championnat mondial à Deauville et affiche les plus grands noms du polo international. Cette compétition, qui vit le jour en 1950 grâce au fondateur du groupe Barrière, François André, débute avec des équipes de niveau 14/16 goals pour se disputer ce titre convoité.

En 2023, après un premier triomphe pour la Coupe d’Argent, les gradins du Deauville International Polo Club ont pu applaudir la victoire de la Barrière Polo Team dans la prestigieuse Coupe d’Or au terme d’une sacrée bataille. Une première victoire en « 16 goals » pour la capitaine française Isabelle Lerenaudie ! Pour arriver à ce niveau, elle a su constituer une équipe composée de la famille Zavaleta qui est restée la même depuis l’an dernier. Deux frères, Simon et Ramiro, qui se connaissent sur le bout des doigts menés par un cousin, Juan Martin, habitué du top niveau mondial puisqu’il participe régulièrement à l’Open d’Argentine, le tournoi du niveau le plus relevé au monde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12

fin : 2024-08-25

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

