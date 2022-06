COUPE D’EUROPE SPORT TAMBOURIN Cournonterral Cournonterral Catégories d’évènement: Cournonterral

Hérault Cournonterral Ne manquez pas la Coupe d’Europe de Sport Tambourin organisé les 01,02 et 03 juillet 2022 à Cournonterral et Cournonsec ! Venez (re)découvrir ce sport traditionnel occitan Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place Adresses de la compétition: Terrain de Cournonterral

1 chemin de l’amour

34660 Cournonterral Terrain de Cournonsec

Rue du jeu de Tambourin

