COUPE D’EUROPE D’ESCALADE Espace Mayenne, 22 octobre 2021, Laval.

Venez nombreux découvrir la plus belle Arena d’escalade de France et encourager les meilleurs grimpeurs européens, qui pour certains ont participé aux jeux olympiques de Tokyo. Véritable show sportif, cet événement s’adresse à tous les publics : spécialistes et néophytes. Deux disciplines seront présentes sur ce week-end : l’escalade de difficulté (vendredi et samedi) et l’escalade de vitesse (Dimanche). L’ESCALADE DE DIFFICULTE (But : Grimper le plus haut possible sur un mur de 16m, dans un temps limité). L’ESCALADE DE VITESSE (But : Atteindre le sommet le plus vite possible sur un mur de 15m en duel). Voici le programme : Vendredi 22 octobre 2021 12H-18H : Qualifications difficulté : Hommes et Femmes Samedi 23 octobre 2021 9H30-12H : ½ Finales difficulté : Hommes et Femmes 20h-22h15 : Finales difficulté : Hommes et Femmes Dimanche 24 octobre 2021 9H30-12H30 : Qualifications vitesse : Hommes et Femmes 14H30-16H15 : Finales vitesse : Hommes et Femmes

Réservation sur place uniquement le vendredi. Réservation en ligne et sur place samedi et dimanche

Après la réussite de la Coupe d’Europe de bloc en 2013 et de la Coupe du Monde de bloc en 2014, place à une compétition internationale de difficulté et de vitesse.

Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker, LAVAL, Mayenne



