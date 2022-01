Coupe d’Europe de Montgolfières et son meeting aérien : Le Nouvel Airshow Val des Vignes Val des Vignes Catégories d’évènement: Charente

2022-08-04 – 2022-08-07

Val des Vignes Charente Val des Vignes La 22ème coupe d’Europe de Montgolfières se tiendra du 4 au 7 août 2022 !

Évènement majeur à la renommée internationale, cette manifestation réunira une soixantaine de montgolfières venues d’une quinzaine de pays pour un événement à couper le souffle. accueil@mainfonds.com +33 5 45 64 18 98 http://www.mainfonds.com/ Val des Vignes

