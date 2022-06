Coupe des secrétaires Magny-Cours Magny-Cours Catégories d’évènement: Magny-Cours

Nièvre

Coupe des secrétaires Magny-Cours, 3 juillet 2022, Magny-Cours. Coupe des secrétaires

Lieu-dit Le Bardonnay Magny-Cours Nièvre

2022-07-03 – 2022-07-03 Magny-Cours

Nièvre EUR 57 Venez participer à la coupe des secrétaires avec de nombreuses animations:

-10h: Shot gun

– Scramble à deux ou Stableford individuel golf-public-du-nivernais@wanadoo.fr +33 9 61 02 44 68 Venez participer à la coupe des secrétaires avec de nombreuses animations:

-10h: Shot gun

– Scramble à deux ou Stableford individuel Magny-Cours

dernière mise à jour : 2022-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Magny-Cours, Nièvre Autres Lieu Magny-Cours Adresse Lieu-dit Le Bardonnay Magny-Cours Nièvre Ville Magny-Cours lieuville Magny-Cours Departement Nièvre

Magny-Cours Magny-Cours Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-cours/

Coupe des secrétaires Magny-Cours 2022-07-03 was last modified: by Coupe des secrétaires Magny-Cours Magny-Cours 3 juillet 2022 Lieu-dit Le Bardonnay Magny-Cours Nièvre

Magny-Cours Nièvre