2022-10-22 08:40:00 – 2022-10-22 13:30:00

Ctes-d’Armor Compétition Caritative avec de Nombreux lots à gagner. Scramble à 2, 18 Trous Combinées. Compétition Caritative : DJ 15 €. gaealancieux@orange.fr +33 2 96 86 31 42 Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux

