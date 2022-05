Coupe des familles et des amis (golf/sur inscription à l’accueil de l’Ardilouse) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Coupe des familles et des amis (golf/sur inscription à l’accueil de l’Ardilouse) Lacanau, 22 mai 2022, Lacanau. Coupe des familles et des amis (golf/sur inscription à l’accueil de l’Ardilouse) Lacanau

2022-05-22 – 2022-05-22

Lacanau Gironde Le dimanche 22 mai se tiendra la coupe des familles et amis sur le parcours de l’Ardilouse en shot gun (tout le monde part en même temps d’un trou différent) avec une formule scramble. Le dimanche 22 mai se tiendra la coupe des familles et amis sur le parcours de l’Ardilouse en shot gun (tout le monde part en même temps d’un trou différent) avec une formule scramble. +33 5 56 03 92 98 Le dimanche 22 mai se tiendra la coupe des familles et amis sur le parcours de l’Ardilouse en shot gun (tout le monde part en même temps d’un trou différent) avec une formule scramble. Lacanau

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Coupe des familles et des amis (golf/sur inscription à l’accueil de l’Ardilouse) Lacanau 2022-05-22 was last modified: by Coupe des familles et des amis (golf/sur inscription à l’accueil de l’Ardilouse) Lacanau Lacanau 22 mai 2022 Gironde Lacanau

Lacanau Gironde