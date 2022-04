COUPE DES ETANGS 2022 UCPA SPORT STATION MEUDON Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

UCPA SPORT STATION MEUDON, le dimanche 17 avril à 07:00

Compétition de patinage Artistique regroupant les meilleurs patineurs de la région Ile de France, sous la supervision de la Ligue des Sports de Glace d’Ile de France. Dimanche 17 Avril de 7h à 17h. Entrée libre pour les spectateurs. Dans notre toute nouvelle et belle patinoire à l’UCPA Sport Station Meudon 16 Place Simone Veil, Meudon La Forêt. VENEZ ENCOURAGER CES SPORTIFS ET SPORTIVES DE HAUT NIVEAU ! et en particulier les 12 patineuses du CMPAD !….

UCPA SPORT STATION MEUDON 16 Place Simone Veil Meudon

2022-04-17T07:00:00 2022-04-17T17:00:00

