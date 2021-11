Villeneuve-d'Ascq Salle Cerdan Nord, Villeneuve-d'Ascq Coupe de Zone Nord jiu-jitsu Brésilien Salle Cerdan Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Coupe de Zone Nord jiu-jitsu Brésilien Salle Cerdan, 28 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Coupe de Zone Nord jiu-jitsu Brésilien

le dimanche 28 novembre à Salle Cerdan

Chaque année, nos compétiteurs de jiu-jitsu brésilien doivent se qualifier pour les championnats de France qui se déroulent à Paris en juin. Venez supporter nos compétiteurs villeneuvoises et villeneuvois et ainsi découvrir notre art martial. Facebook : [Icon Villeneuve d’Ascq](https://www.facebook.com/Icon-Villeneuve-dAscq-1134597319907925/)

Entrée libre

Dimanche 28 novembre 2021, l’IVAI organise la coupe de Zone nord à la salle Cerdan. Salle Cerdan Rue des Comices – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T12:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Cerdan Adresse Rue des Comices - 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Salle Cerdan Villeneuve-d'Ascq