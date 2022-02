Coupe de rivière Ouistreham, 29 avril 2022, Ouistreham.

Coupe de rivière SRCO Espl. Eric Tabarly Ouistreham

2022-04-29 – 2022-05-01 SRCO Espl. Eric Tabarly

Ouistreham Calvados Ouistreham

Venez assister à la Coupe de Rivière sur le canal de Caen Ouistreham.

Des voiliers mythiques ; Corsaire et Cap Corse se confrontent pour la Coupe de Rivière 2022. Un magnifique spectacle de voile organisé par la Société des Régates de Caen Ouistreham !

A venir admirer depuis les berges du canal entre Ouistreham et le Pégasus Bridge.

Au programme de ce week-end :Vendredi 29 avril : opération de grutage pour mise à l’eau ; accueil et inscriptions ; manches d’entraînement sur le canal l’après-midi ; soirée BBQ et chacun emmène une spécialité gustative de sa régionSamedi 30 avril : fin des opérations de grutage pour mise à l’eau ; accueil et inscriptions ; 1er signal d’avertissement à 14h et manches à suivre ; soirée des équipagesDimanche 1er mai : 1er signal d’avertissement à 10h et manches à suivre ; remise des prix

Plus d’informations sur le site de la SRCO.

+33 2 31 96 13 30 https://www.srco.fr/?option=com_content&view=featured&Itemid=238

dernière mise à jour : 2022-02-25 par