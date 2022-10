Coupe de Normandie Cyclo Cross Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Calvados La première manche de la Coupe de Normandie de cyclo cross aura lieu le 16 octobre.

Ouistreham servira pour la première fois de support à une manche du Souvenir Yves Libor.

Le Vélo Jeunes Aventure, club organisateur de l’épreuve a concocté un tracé avec un circuit sur le sable, autre nouveauté au programme de cette journée.

N’hésitez pas à réserver votre journée ou tout sera prévu pour accueillir les différentes catégories de coureurs, leurs familles et supporters, avec une restauration sur place.

Source : Normandie Cyclisme

